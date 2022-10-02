ЧР в олимпийских классах, первенство России и Открытый Кубок Содружества. Итоги регаты

25-30 сентября в Сочи на базе ФГБУ «Юг Спорт» проходила одна из важнейших регат сезона-2022.

30 сентября, заключительный день соревнований, был хорош: если в предыдущие дни погода максимально затрудняла проведение гонок, то сегодня она чуть смилостивилась, и судьям удалось провести гонки во всех классах.

По две гонки были проведены в классах 470, Лазер-стандарт, Лазер-радиал, Накра 17-микст, парусная доска IQF у мужчин и женщин; по одной гонке состоялось в скоростных классах 49-й и 49-й FX.

В некоторых дисциплинах старты заключительного дня изменили состав призёров!



В классе 470 (проведено девять гонок) лидерство сквозь всю регату пронесли Дмитрий Лаздин и Марина Фёдорова. Серебро уверенно взяли опытнейшие Алиса Кирилюк и Денис Грибанов, а вот бронзу в последний день удалось подхватить Марку Павлову с Полиной Суховой (долго державшие эту позицию Тимофей Григорин-Рябов с Анжеликой Черняховской провели финал неудачно).

В классе Лазер-стандарт (проведено восемь гонок) никаких изменений в распределении мест не произошло: золото у Сергея Комиссарова, серебро у Максима Николаева, бронза – у Даниила Крутских.

В классе Лазер-радиал (проведено восемь гонок) также не произошло перемен: чемпионат России сенсационно выиграла Елизавета Боровкова, чемпионки страны прошлых лет Екатерина Зюзина и Мария Банаян взяли серебро и бронзу.

В классе 49-й (проведено 12 гонок) чемпионом страны стал экипаж Василий Богданов/Вячеслав Рожков, лидировавший на протяжении всей регаты. В борьбе за второе-третье места произошла рокировка – серебро вырвали Даниил Усачёв и Кирилл Ельчанинов, Максим Бондарь и Данила Рерих получили бронзу.

В классе 49-й FX (проведено 12 гонок) закономерно выиграли лидировавшие с первой гонки Виктория Ликсанова и Диана Сабирова. Экипажи Наталья Ермакова/Алёна Сухова и Анастасия Орлова/Александра Крук взяли серебро и бронзу.

В классе Накра-17-микст (проведено 12 гонок) в тройке без изменений: золото у Вячеслава Шелудякова с Софьей Киселёвой, серебро у Максима Семёнова и Алины Щетинкиной, которые ранее уже становились чемпионами России, бронза – у Елизаветы Жеребцовой и Михаила Ушкова.

В классе парусная доска IQF (проведено 13 гонок) у мужчин заключительные гонки не принесли изменений в табель о рангах: Егор Жилин в Сочи-2022 был на голову сильнее соперников (он выиграл 10 гонок из 13 проведённых на регате!), с серебром Александр Аскеров, с бронзой — Евгений Айвазьян (оба имеют в активе звания чемпионов страны разных лет).

О результатах открытого Кубка Содружества с участием спортсменов из Беларуси.

Тройки призёров чемпионата России во всех классах, кроме класса Лазер-радиал, совпадают с зачётом Кубка Содружества. В классе Лазер-радиал уверенную победу одержала белорусская спортсменка Татьяна Дроздовская. Второе место у Елизаветы Боровковой, третье – у Екатерины Зюзиной.



О результатах первенства России:

49-й, юниоры — Василий Богданов/Вячеслав Рожков, Максим Бондарь/Данила Рерих;

49-й FX, юниорки — Виктория Ликсанова/Диана Сабирова, Наталья Ермакова/Алена Сухова, Анастасия Орлова/Александра Крук;

Накра 17-микст, юниоры — Елизавета Жеребцова/Михаил Ушков, Антон Тетерин/Анастасия Гладких, Максим Сафин/Юлия Мальнева;

IQF, юниоры – Иван Ковбасюк, Андрей Спиридонов, Антон Токарев;

IQF, юниорки — Юлия Кавалерчик, Яна Резникова, Мелания Крысенко.