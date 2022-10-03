Экс-чемпион мира Крамник объяснил, почему у СССР больше успехов в шахматах, чем у России

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объяснил, почему во времена СССР отечественные шахматисты выступали лучше, чем после распада страны.
«Это нетрудно объяснить. В Советском Союзе была выдающаяся шахматная школа, которую очень много лет развивали, и которая была, по сути, недоступна западным игрокам. Когда Советский Союз распался, очень много шикарных тренеров уехало за рубеж. А потом появился интернет, и с ним уже не возникает вообще никаких проблем в обмене информацией. Поэтому всю советскую школу у нас переняли, даже сам Магнус Карлсен об этом говорил. Ну и Россия всё-таки меньше Советского Союза – это тоже важный фактор.
Однако в трёх из четырёх последних матчей на первенство мира есть россиянин – это серьёзный показатель. Будем верить, что в этот раз Ян наконец-то дожмёт», — сказал Крамник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Полностью интервью с Крамником читайте здесь:
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