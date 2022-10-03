Сергей Карякин: не собираюсь прикрываться от мобилизации шахматной доской
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Российский шахматист Сергей Карякин рассказал, что будет делать в случае получения повести.
«Я думаю, что мне, как и многим другим гражданам России, тоже может прийти повестка. По крайней мере, мне никто не говорил, что у меня есть какая-то бронь или что-то ещё. Придёт, значит, придёт. По крайней мере, прикрываться за шахматной доской я не собираюсь.
Я уроженец Крыма, понятно, что все расстроены из-за того, что вообще всё это происходит. Я никогда не говорил, что всё хорошо, но я всё-таки поддерживаю свою страну. И надеюсь на лучшее и верю в него», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».
Ранее гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал отказ Швейцарии выдать визу 12-му чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову.
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