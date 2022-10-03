Стало известно, кто заменил Позднякова на посту главы Европейской конфедерации фехтования

Почетный президент Итальянской федерации фехтования Джорджо Скарсо был избран президентом Европейской конфедерации фехтования (EКФ), победив исландца Николая Матеева в голосовании. Итальянец заменит Станислава Позднякова на постоянной основе.

На внеочередном конгрессе в Варшаве (Польша). Скарсо набрал 24 голоса против 20 за Матеева. Итальянец назначил голландца Этьена ван Канна вице-президентом EКФ. Польский чиновник Яцек Слупски, который был исполняющим обязанности президента, вернулся к посту генерального секретаря организации.

Напомним, весной Станислава Позднякова отстранили от поста руководителя Европейской конфедерации фехтования. Поздняков также занимает должность главы Олимпийского комитета России.

