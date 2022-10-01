«Я и под санкциями в Швейцарию ездила». Кто из наших спортсменов — в санкционных списках?

Введение очередных персональных санкций против российских политических деятелей уже давно не новость. А вот попадание в такие списки людей из двух сфер чаще всего вызывает интерес. 30 сентября США, Великобритания и Канада опубликовали новые санкционные списки, куда попало немало спортсменов.

Кто из атлетов сейчас находится под личными ограничениями?

Группа депутатов

Чаще всего в санкционные списки попадают спортсмены, уже давно завершившие свои карьеры и начавшие работу в органах власти: либо депутаты, либо чиновники, различным образом занятые в сфере спорта.

Так, например, под персональными санкциями США, Великобритании и Евросоюза находится почётный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, который в разные годы занимал посты руководителя администрации президента России, министра обороны и заместителя председателя правительства. Под ограничения со стороны США и Австралии попал и почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, активно занимающийся законотворческой деятельностью.

Среди спортсменов-депутатов санкции были введены против олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой и трёхкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина. Оба бывших атлета сейчас представляют фракцию «Единая Россия» в Госдуме.

«Это разве новый список? В европейском списке я с 2014 года. Я считала, что в американском тоже, – призналась после публикации списков 30 сентября Журова. – Для меня ничего не меняется. Я в этих санкциях спокойно нахожусь уже восемь лет. Но, даже будучи под санкциями, я ездила по специальной визе в Швейцарию. Люди бывают на хорошем счету даже при санкциях».

В санкционные списки попала и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. После завершения спортивной карьеры гимнастка была депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, а сейчас возглавляет «Национальную медиа группу». В ведомстве холдинга находятся Первый канал, Пятый канал, РЕН ТВ, «Известия» и другие СМИ.

Алина Кабаева Фото: РИА Новости

Особые связи

Не реже в списках оказываются и руководители спортивных федераций или лиг в России. Так, одним из первых в санкционные списки Евросоюза попал Алишер Усманов, который многие годы был президентом Международной федерации фехтования (FIE). По причине попадания под ограничения предпринимателю пришлось оставить свой пост в организации, который он занимал с 2008 года.

Согласно свежим спискам от 30 сентября, под персональные санкции США, Британии и Канады попали президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и глава Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу. Попадание Третьяка под ограничения связано с депутатской деятельностью, а Шойгу – из-за отца, министра обороны Сергея Шойгу.

Владислав Третьяк Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кстати, внесение в санкционные списки из-за родственных связей тоже нередкая история. Помимо Ксении Шойгу, от неё пострадали другие. Так, под ограничения попал бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин. Дело в том, что отец Никиты Дмитрий Мазепин – владелец и председатель совета директоров объединённой компании «Уралхим», в которую в том числе входит известный «Уралкалий». Особо на карьеру Мазепина-младшего попадание в санкционный список не повлияло, ведь до этого, как и большинство российских спортсменов, он был отстранён и исключён из команды «Хаас».

В аналогичной ситуации оказались братья Роман и Борис Ротенберги. Старший Роман сейчас работает главным тренером в хоккейном клубе СКА, а младший Борис недавно завершил спортивную карьеру. Последним клубом для футболиста стал московский «Локомотив». Оба брата попали в санкционные списки из-за отца Бориса Ротенберга – совладельца и члена совета директоров СМП Банка и, кстати, вице-президента Федерации дзюдо России.