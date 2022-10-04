«Динамо-Казань» на выезде переиграло «Минчанку» в рамках 2-го тура чемпионата России

Волейбольный клуб «Минчанка» из Минска дома уступил казанскому «Динамо-Казань» в рамках второго тура чемпионата России — 2022/2023 по волейболу среди женских команд Суперлиги. Гости одержали победу над хозяевами со счётом 3:1 (25:22, 20:25, 9:25, 23:25).
24 сентября подопечные Сергея Юркина уступили московскому «Динамо» со счётом 0:3. Таким образом, девушки из Минска терпят второе поражение на старте сезона. В первом туре «Динамо» выиграло у «Липецка» со счётом 3:0. В прошлом сезоне «Динамо-Казань» выиграло у «Минчанки» дважды по 3:0.
Матч «Минчанки» и «Динамо-Казань» завершил второй тур женской Суперлиги.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Второй тур
«Минчанка» (Минск) – «Динамо-Казань» (Казань) — 1:3 (25:22, 20:25, 9:25, 23:25).
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