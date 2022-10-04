«Бывает, что ПВО ночью срабатывает». Волейболист сборной России — о жизни в Белгороде

Доигровщик «Белогорья» и сборной России Павел Тетюхин рассказал о жизни в Белгороде. По его словам, ночью в городе иногда срабатывает система ПВО.

«Бывает, что ПВО ночью срабатывает, другие взрывы или звуки необъяснимые нам. И, на самом деле, я как человек, который в Белгороде проживает с самого начала всех этих действий 24 февраля, начинаю привыкать. Не в плане того, что ты чувствуешь взрывы, просто ты уже на это не отвлекаешься, не реагируешь так бурно. Понимаешь, что это стало как будто частью твоей жизни. Это, наверное, и есть самое ужасное: начинаешь свыкаться с этим.

Мы — профессионалы, концентрируемся на игре. Когда готовимся, полностью настраиваем на неё голову. Никто не думает про то, что происходит в мире. И так хватает этих новостей и ночных подъёмов. Во время подготовки, игр и тренировок не думается — стараюсь полностью увлечь себя игрой», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полностью интервью с Тетюхиным читайте здесь: