Российскому бобслеисту прислали повестку в военкомат. Он не исключил получения брони
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Трёхкратный призёр этапов Кубка мира по бобслею россиянин Ильвир Хузин рассказал, что получил повестку в военкомат в связи с частичной мобилизацией. По его словам, не исключено, что ему сделают бронь.
«Получил повестку в военкомат. Судя по всему, приглашают для сверки документов. Пока дойти не получается – приболел, сижу дома с температурой. Как поправлюсь, сразу приду в военкомат.
Отношусь к этому спокойно, готов к любым вызовам. Может, бронь какую-то сделают. Но я лично этим вопросом не занимаюсь», — приводит слова Хузина «РИА Новости Спорт».
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
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