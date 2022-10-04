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«Дыма без огня не бывает». Карякин — о скандале между Карлсеном и Ниманном

«Дыма без огня не бывает». Карякин — о скандале между Карлсеном и Ниманном
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о скандале с американским шахматистом Хансом Ниманном, которого подозревают в мошенничестве. В этом 19-летнего соперника обвинил действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, а Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о том, что проведёт расследование.

Напомним, скандал начался в сентябре, когда на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе Ниманн прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий, после чего Карлсен снялся с соревнований. Когда на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup соперники встретились вновь, Карлсен сдался после второго хода.

«Должна быть презумпция невиновности, не пойман — не вор, но, с другой стороны, доказано, что Ниманн прежде читерил, он в этом сам признавался. Более того, его тренер ранее тоже был пойман на читерстве, поэтому много шуток можно придумать здесь. Я не хочу никого обвинять, но дыма без огня не бывает.

Вообще, это вопросы к организаторам, почему не были созданы достаточные античитерские меры. Магнус играл плохо, конечно, но я не помню таких партий, чтобы Карлсен белыми проигрывал без борьбы. Я несколько раз у него выигрывал чёрным цветом, и всякий раз это была упорная борьба. Здесь же Магнус не рыпнулся», — приводит слова Карякина ТАСС.

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