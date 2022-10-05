«Скептики говорили, что я не смогу». Российский пловец — о подготовке к марафону на 50 км

Российский пловец на сверхдлинные дистанции Антон Лосев рассказал, как готовился к марафону на 50 км.

«Моя максимальная дистанция до этого была 20–21 км, и скептики говорили мне: «Ты не проплывёшь». При этом на подготовку оставалось всего восемь недель, потому что я поздно принял решение. А других вариантов не было, ведь для такого заплыва нужна тёплая погода, его вообще идеально плыть в июле.

Первая составляющая подготовки – конечно, физическая. Нужно было привыкнуть к большим объёмам тренировок. В июне я проплыл в общей сложности 110 км, а в июле – около 100 км. Если брать не марафонцев, а спортсменов, которые тренируются в бассейнах, то даже профессионалы проплывают обычно по 5–8 км в день, и мои тренировки до этого были примерно такими же. Но теперь мне надо было осознать и принять, что 10 км в день – это нормально, а не какая-то жесть, и вообще это «всего лишь» 10 км.

Второй важный момент – холодовая подготовка. Но её-то у меня как раз и не было. В августе вода в Неве совсем не тёплая, я ожидал 20–21 градус, но по факту оказалось 17,5–19 градусов. Для спортсменов, которые занимаются зимним плаванием, это тепло. Но для меня, обычного пловца на открытой воде, привычно 18–25 градусов. При этом тренироваться особо и негде было — лето ведь, жара. Есть купель с холодной водой, но в ней не поплаваешь», — сказал Лосев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Полностью интервью с Лосевым читайте здесь: