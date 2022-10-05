2-й тур чемпионата России по волейболу стартовал с победы «Динамо-ЛО» над «Енисеем»

В первом матче 2-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Динамо-ЛО» на своей площадке принимало «Енисей» и добилось победы со счётом 3:0 (25:17, 25:14, 25:21).

Самым результативным игроком матча стал доигровщик хозяев Денис Бирюков, принесший «Динамо-ЛО» 23 очка, подав два эйса и поставив четыре результативных блока.

Для «Динамо-ЛО» это вторая победа в сезоне, для «Енисея» — второе поражение. В 3-м туре команда из Ленинградской области 14 октября дома сыграет с оренбургским «Нефтяником», на следующий день красноярский клуб на выезде встретится с «Белогорьем».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 2-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) – «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:17, 25:14, 25:21).