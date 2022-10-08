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Лала Крамаренко подвела итоги своего выступления на Кубке сильнейших

Лала Крамаренко подвела итоги своего выступления на Кубке сильнейших
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Российская гимнастка Лала Крамаренко высказалась о своём выступлении на Кубке сильнейших и прокомментировала работу с Ириной Винер.

«Я не люблю говорить про травмы, но если травма уже случилась и ты заявился на соревнования и выступаешь — нельзя сниматься. Мой дедушка преодолевал самого себя, выходил на поле с травмой руки и бился до конца. И я также… Наверное, это генетически заложено. У меня просто такой спортивный характер.

Сейчас с Ириной Александровной мы поменяли булавы, у нас новое упражнение под музыку Чайковского «Пиковая дама». Мне безумно нравится и программа, и сам процесс подготовки. Ирина Александровна отдаёт всю себя, читает мне… Каждый день на тренировках она говорит: «Нужно начинать с булав, нужно разбирать их, входить в образ. Нужно делать музыку!» Недавно я смотрела балет с участием Николая Цискаридзе. В одной из сцен Лиза стоит на мостике, должна прыгнуть и я также должна бросить две булавы в заднем, поймать в прыжке и покончить жизнь самоубийством — такой трагичный и сложный конец. И я должна передать этот образ.

После булав сложно переключаться на ленту, но Ирина Александровна всё время говорит: «Всё, трагичность у нас закончилась, начинаются танцы!» — сказала Крамаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Ранее Лала Крамаренко завоевала три золотые медали в отдельных упражнениях на втором этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике, который проходил в Москве.

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