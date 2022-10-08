Ронни О'Салливан вышел в финал Hong Kong Masters 2022

Семикратный чемпион мира по снукеру, англичанин Ронни О'Салливан (первый в мировом рейтинге) вышел в финал Hong Kong Masters 2022, в котором сыграет с представителем Гонконга Марко Фу (100-й в мировом рейтинге).

По пути к финалу Ронни О'Салливан обыграл представителя Гонконга Нг Он Йи со счётом 5:0 (матч из девяти фреймов) и австралийца Нила Робертсона со счётом 6:4 (матч из 11 фреймов). Марко Фу же, в свою очередь, одолел англичанина Марка Селби со счётом 5:2 (матч из девяти фреймов) и шотландца Джона Хиггинса со счётом 6:5 (матч из 11 фреймов).

Призовой фонд турнира составил £ 315 тыс. Победитель турнира получит £ 100 тыс., финалист — £ 45 тыс. Финальный матч состоится завтра, 9 октября.

Ранее Ронни О'Салливан потерпел неожиданное поражение в квалификационном раунде British Open 2022.