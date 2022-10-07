Промахнулся — остался без спорткара. Самые досадные ошибки в истории снукера

Максимальный брейк — нечто особенное в мире снукера. Недаром за брейки в 147 очков организаторы турниров выдают дополнительные призовые, а каждый снукерист мечтает хоть раз в карьере набрать максимум. При этом на официальных турнирах это делали лишь два десятка счастливцев.

Учитывая всё это, промах на последнем чёрном может стать самой настоящей трагедией. Кто же из снукеристов допускал столь досадную ошибку?

Ошибка ценой в спорткар

На самом деле не так уж много снукеристов срывали брейки в 147 очков на последнем чёрном. Известны как минимум семь «счастливцев», ошибавшихся по ходу своих максимальных серий в самый последний момент.

Первым среди них был Кен Доэрти. В 2000 году в финале «Мастерс» ирландец встречался с Мэтью Стивенсом. После утренней сессии Доэрти проигрывал со счётом 3:4. В вечерней сессии Кен сравнял счёт, а потом не давал Мэтью отрываться. А в 15-м фрейме случилось нечто удивительное.

Доэрти получил хорошую позицию и начал её разбирать. Когда количество набранных очков перевалило за 80, стало понятно, что снукерист нацелен на максимальный брейк. Каждый удар ирландца сопровождался бурными аплодисментами зала, а Стивенсон переживал за коллегу. Перед последним чёрным ни у кого не оставалось сомнений, что максимальный брейк всё-таки будет, однако Доэрти промахнулся. Когда шар не попал в лузу, в зале раздался вздох разочарования, а Мэтью, до этого с интересом наблюдавший за последними ударами, кажется, оказался в большем шоке, чем Кен.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

В итоге Доэрти не только не оформил первый в карьере максимум, но и упустил эксклюзивный приз от спонсоров – спортивную «Хонду» стоимостью более £ 80 тыс. В довершение всего Кен проиграл и сам финал со счётом 8:10.

«Это просто сильный удар»

Не менее драматично максимальный брейк сорвался у ныне четырёхкратного чемпиона мира Марка Селби. Это случилось в 2013 году на China Open. В 1/16 финала Шут из Лестера встречался с Марком Кингом. Селби вёл 2:0 и в третьем фрейме пошёл на сенчури. Когда количество очков перевалило за 120, казалось, что максимум не уйдёт от Марка, поэтому каждый загнанный в лузу шар сопровождался бурными аплодисментами. За триумфом Селби с трибун наблюдала его супруга, которая не скрывала волнения за мужа.

Но Марк в итоге не забил последний чёрный: публика издала расстроенный вздох, супруга снукериста лишь подбадривающе ему улыбнулась, а сам Селби просто рассмеялся над своей неудачей. Кажется, он даже не очень огорчился промаху, лишившему его дополнительных £ 3,5 тыс. призовых.

«Я оставил себе очень крутой чёрный. Это были не нервы, это был просто сильный удар, и я промазал», – рассказал Марк после игры.

Несмотря на свою досадную ошибку, Селби обыграл Кинга (5:1), а затем и вовсе дошёл до финала турнира, где, правда, уступил Нилу Робертсону (6:10).

Марк Селби Фото: Zac Goodwin/Getty Images

А вот Барри Пинчес был куда более сильно раздосадован своей ошибкой. В первом раунде одного из низкорейтинговых турниров PTC 2 англичанин встречался с Дэвидом Хоганом. В одном из фреймов Барри почти сделал первый в своей карьере максимальный брейк, однако сорвал серию на последнем чёрном. В итоге Пинчес проиграл матч со счётом 1:4 и вылетел с турнира. Барри, кстати, всё-таки добрался до максимума, но пять лет спустя.

Забавно, что в 2021 году на Welsh Open зрители увидели сорванный максимум именно в матче Пинчеса и Селби. Чемпион мира уверенно шёл на 147 очков, но не забил предпоследний, розовый шар. И Селби, и Пинчес восприняли этот промах очень эмоционально – они-то знают ему цену.

Ещё интереснее история была у Ляна Вэньбо. Китайский снукерист на всю жизнь запомнит матч квалификации к чемпионату мира – 2018 с Родом Лоулером. Дело в том, что Вэньбо в 10-м фрейме сделал третий максимальный брейк в своей карьере и сразу же заработал £ 10 тыс. А буквально через два фрейма он снова забил все 15 красных через чёрный, но самый последний шар в лузу упасть не захотел. Лян легко выиграл матч, однако упустил шанс стать первым в истории снукеристом, сделавшим два максимума в одной игре.

Дважды в одну лузу

Но наш главный герой – Тепчайя Ун-Нух. Таец – единственный снукерист, который промахивался на последнем чёрном дважды. Причём за год!

Первый раз Ун-Нух допустил ошибку на чемпионате Великобритании – 2015. В 1/16 финала Тепчайя встречался с Нилом Робертсоном. К шестому фрейму Тайская Ракета уже уступал 1:4, однако всё ещё пыталась вернуться в игру. Ун-Нух, известный своей скоростью, быстро закатывал один шар за другим, но на последнем чёрном промазал, чем вызвал разочарованную реакцию зала и расстройство комментатора. Сам Тепчайя был так зол на себя, что от досады ещё раз удалил по белому шару, стукнул кием по полу, а потом, закрыв лицо руками, сел в кресло. Судье даже пришлось подойти к спортсмену, дабы удостовериться, что всё в порядке. В итоге таец не только проиграл матч с Робертсоном (2:6), но и упустил возможность забрать £ 44 тыс.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

Ошибка Ун-Нуха так завирусилась в интернете, что вскоре её стали называть «промахом года». Тайскую Ракету даже позвали на популярное английское шоу TFI к Крису Эвансу, чтобы тот воссоздал свой удар. В этот раз Тепчайя исполнил его безошибочно, несмотря на то что до этого выпил пинту пива вместе с актёром Дэниэлом Рэдклиффом, известным по роли Гарри Поттера.

Тепчайя Ун-Нух Фото: George Wood/Getty Images

Но когда через полгода таец оказался в подобной ситуации в боевых условиях, то… вновь промахнулся. В заключительном отборочном раунде квалификации к ЧМ-2016 он играл с Энтони Макгилом. В четвёртом фрейме, когда счёт был 2:1 в пользу Энтони, Тепчайя пошёл на максимальный брейк.

Как и до этого, таец довольно быстро закатывал шары в лузы, а последний чёрный вновь стал камнем преткновения. Комментаторы закричали от неожиданности, а снукерист от досады кинул кий на стол и убежал из зала. Ту встречу Ун-Нух тоже проиграл (7:10) и вылетел с турнира. Промах стоил Тепчайе бонуса в размере £ 8,5 тыс. и награды за высший брейк турнира в £ 1 тыс. Впрочем, ещё через полгода таец всё-таки не промазал. А сейчас на его счету три максимальных брейка.

Бонус. Странная выходка Ронни О’Салливана

Какая же подборка исторических моментов снукера без Ронни? Правда, речь здесь не об ошибке, а о свершившейся серии на 147 очков в матче квалификации турнира World Open в 2010-м. Однако она была примечательна тем, что блистательный британец хотел сам отказаться от того, чтобы забить последний чёрный. Судье даже пришлось его уговаривать.

Пожалуй, только великий Ронни, сделавший в своей карьере 15 максимальных брейков и удерживающий по этому показателю уверенное первое место в истории снукера, может позволить себе такие неоднозначные выходки.

Почему он сделал это? Мы писали об этом целый текст. Почитайте его.