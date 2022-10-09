Ронни О'Салливан стал победителем Hong Kong Masters 2022
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан (первый в мировом рейтинге) стал победителем Hong Kong Masters 2022, обыграв в финале представителя Гонконга Марко Фу (100-й в мировом рейтинге).
Финальный матч закончился со счётом 6:4. По пути к победе на турнире Ронни О'Салливан обыграл представителя Гонконга Нг Он Йи со счётом 5:0 (матч из девяти фреймов) и австралийца Нила Робертсона со счётом 6:4 (матч из 11 фреймов). Марко Фу же, в свою очередь, по пути к финалу одолел англичанина Марка Селби со счётом 5:2 (матч из девяти фреймов) и шотландца Джона Хиггинса со счётом 6:5 (матч из 11 фреймов).
Призовой фонд турнира составил £ 315 тыс. Победитель турнира получил £ 100 тыс., финалист — £ 45 тыс.
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