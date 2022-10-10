Ронни О'Салливан обратился к Марко Фу после победы на Hong Kong Masters 2022

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан опубликовал новый пост в своих социальных сетях, после того как стал победителем турнира Hong Kong Masters 2022, обыграв в финале представителя Гонконга Марко Фу. О'Салливан обратился к Фу, поздравив его с хорошим выступлением.

«Очень понравилась эта неделя в Гонконге. Потрясающее мероприятие с великолепными болельщиками. И совершать пробежки тут тоже хорошо.

Поздравляю Марко Фу, который классно играл в снукер на этой неделе. Финал оказался непростым. С нетерпением ожидаю возможности вернуться сюда в следующий раз», — написал О'Салливан.

Напомним, финальный матч О'Салливан — Фу закончился со счётом 6:4.

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