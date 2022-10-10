Фу: Ронни О'Салливан стоит в одном ряду с Федерером, Месси, Вудсом и Джорданом

Самый успешный снукерист Гонконга Марко Фу высказался о величии семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана.
Ранее Фу проиграл О'Салливану в финале Hong Kong Masters 2022 со счётом 6:4. Отметим, что Марко вернулся в тур после двух лет отсутствия из-за пандемии коронавируса. По ходу соревнований Фу одолел англичанина Марка Селби со счётом 5:2 (матч из девяти фреймов) и шотландца Джона Хиггинса со счётом 6:5 (матч из 11 фреймов).
«Для меня было привилегией сыграть с Ронни. Он стоит в одном ряду с Федерером, Месси, Тайгером Вудсом и Майклом Джорданом. Надеюсь, Ронни продолжит играть. Всякий раз, когда он играет, мы должны его поддерживать», — приводит слова Фу Eurosport.
Hong Kong Masters прошёл впервые с 2017 года. За победу О'Салливан получит £ 100.
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