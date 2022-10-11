Ронни О'Салливан опубликовал пост о психическом здоровье
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Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен порассуждал на тему проблем с психическим здоровьем.
«Нет ничего важнее вашего психического здоровья. Не чувствуйте себя так, как будто вы не можете никому ничего рассказать, если вы испытываете с этим проблемы», — написал О'Салливан.
Напомним, в минувшие выходные Ронни О'Салливан одержал победу на турнире Hong Kong Masters 2022. В финальном матче он обыграл представителя Гонконга Марко Фу. Решающая встреча турнира закончилась со счётом 6:4 в пользу английского снукериста.
46-летний О'Салливан становился чемпионом мира в 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 и 2022 годах. Он член Зала славы с 2012 года.
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