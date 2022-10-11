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Анатолий Карпов: если бы Сергей Карякин был в США, он бы засудил и разорил ФИДЕ

Анатолий Карпов: если бы Сергей Карякин был в США, он бы засудил и разорил ФИДЕ
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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина. Напомним, в марте Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выписала Карякину шестимесячную дисквалификацию за его политическую позицию. Он уже отбыл наказание.

«Надо все сборные вернуть. И решить все вопросы, начиная от Карякина, которого выкинули за политическую позицию. Это возмутительно. Если бы Карякин был в США, он бы засудил и разорил ФИДЕ.

Всю ситуацию (с отстранением российских сборных. — Прим. «Чемпионата») я воспринимаю как слабость ФИДЕ. У них никаких не было оснований, кроме мягкой рекомендации МОК», — приводит слова Карпова ТАСС.

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