Анатолий Карпов: если бы Сергей Карякин был в США, он бы засудил и разорил ФИДЕ
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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина. Напомним, в марте Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выписала Карякину шестимесячную дисквалификацию за его политическую позицию. Он уже отбыл наказание.
«Надо все сборные вернуть. И решить все вопросы, начиная от Карякина, которого выкинули за политическую позицию. Это возмутительно. Если бы Карякин был в США, он бы засудил и разорил ФИДЕ.
Всю ситуацию (с отстранением российских сборных. — Прим. «Чемпионата») я воспринимаю как слабость ФИДЕ. У них никаких не было оснований, кроме мягкой рекомендации МОК», — приводит слова Карпова ТАСС.
Ранее скандальный шахматист Ханс Ниманн впервые ответил на обвинения в читерстве.
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