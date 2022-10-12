Каррагер включил снукериста О’Салливана в тройку величайших спортсменов в истории

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер назвал тройку величайших спортсменов в истории. В неё он включил легендарного снукериста Ронни О’Салливана.



«В тройку лучших я бы включил Усэйна Болта. Я смотрел, как он побеждал на дистанциях 100 и 200 метров, это было невероятно. Также внесу в список Флойда Мейвезера. Его никогда не побеждали, он сам всех побеждал.



И я бы внёс в список Ронни О’Салливана. Его игра захватывает дух. Речь не только о том, что он является лучшим снукеристом в истории. Он может успешно играть обеими руками. Да, некоторые футболисты одинаково успешно играют левой и правой ногами. Но играть в снукер левой рукой — совершенно другое. Это просто вау», — цитирует Каррагера Metro.

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