Ронни О'Салливан рассказал о «диком запое»

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан рассказал о проблемах, которые были у него в прошлом. Он вспомнил о сильной алкогольной зависимости и признал, что попытался бы так не делать, если бы можно было вернуться назад.

«До этого я никогда не пил, не курил и тому подобное. А потом впал в дикий запой, скажем так, на шесть лет. Я думаю, что изменил бы эти годы. В то время я стал сильно зависим от изменения своего самочувствия (под воздействием алкоголя. — Прим. «Чемпионата»).

Я считаю, что, как только ты пересёк эту черту, тебе уже трудно вернуться в то состояние, в котором ты был до этого. Но я виню только себя. Я бы определённо изменил это, миллион процентов. Но всё меняется», — приводит слова О'Салливана Eurosport.

Главные звёзды снукера – кто они?