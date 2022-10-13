Женская сборная Бразилии обыграла Италию в полуфинале чемпионата мира по волейболу

На женском чемпионате мира по волейболу определился второй финалист. Им стала команда Бразилии, которая обыграла Италию. Полуфинальная встреча завершилась со счётом 3-1 (25:23, 22:25, 26:24, 25:19).

Самым результативным игроком матча стала итальянская доигровщица Паола Эгону. Она набрала 30 очков. 17 баллов сборной Италии принесла Мириам Силла.



Бразильянка Габриэла Гимараес набрала 20 очков. 16 очков в активе бразильянки Аны да Силвы.

В финале турнира сборная Бразилии сыграет с командой Сербии, которая ранее нанесла поражение сборной США со счётом 3-1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:23).

Финал и матч за бронзовые медали пройдут в субботу, 15 октября.