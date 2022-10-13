Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Женская сборная Бразилии обыграла Италию в полуфинале чемпионата мира по волейболу

Женская сборная Бразилии обыграла Италию в полуфинале чемпионата мира по волейболу
Комментарии

На женском чемпионате мира по волейболу определился второй финалист. Им стала команда Бразилии, которая обыграла Италию. Полуфинальная встреча завершилась со счётом 3-1 (25:23, 22:25, 26:24, 25:19).

Самым результативным игроком матча стала итальянская доигровщица Паола Эгону. Она набрала 30 очков. 17 баллов сборной Италии принесла Мириам Силла.

Бразильянка Габриэла Гимараес набрала 20 очков. 16 очков в активе бразильянки Аны да Силвы.

В финале турнира сборная Бразилии сыграет с командой Сербии, которая ранее нанесла поражение сборной США со счётом 3-1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:23).

Финал и матч за бронзовые медали пройдут в субботу, 15 октября.

ЧМ-2022 (ж). 1/2 финала
13 октября 2022, четверг. 21:00 МСК
Италия
Окончен
1 : 3
Бразилия
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022