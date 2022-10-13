Женская сборная Бразилии обыграла Италию в полуфинале чемпионата мира по волейболу
Поделиться
На женском чемпионате мира по волейболу определился второй финалист. Им стала команда Бразилии, которая обыграла Италию. Полуфинальная встреча завершилась со счётом 3-1 (25:23, 22:25, 26:24, 25:19).
Самым результативным игроком матча стала итальянская доигровщица Паола Эгону. Она набрала 30 очков. 17 баллов сборной Италии принесла Мириам Силла.
Бразильянка Габриэла Гимараес набрала 20 очков. 16 очков в активе бразильянки Аны да Силвы.
В финале турнира сборная Бразилии сыграет с командой Сербии, которая ранее нанесла поражение сборной США со счётом 3-1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:23).
Финал и матч за бронзовые медали пройдут в субботу, 15 октября.
Комментарии
- 14 октября 2022
-
00:17
- 13 октября 2022
-
23:26
-
23:21
-
23:14
-
20:07
-
19:40
-
19:22
-
18:47
-
18:13
-
17:36
-
14:57
-
14:09
-
13:43
-
13:23
-
12:52
-
09:56
-
09:33
-
00:08
- 12 октября 2022
-
23:25
-
22:16
-
21:32
-
20:03
-
17:58
-
17:33
-
15:46
-
15:33
-
14:46
-
13:46
-
13:02
-
12:12
-
11:55
-
11:31
-
10:54
-
10:03
-
09:57
Партнерский контент