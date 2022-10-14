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Ронни О'Салливан объяснил, почему не хочет, чтобы его дети стали снукеристами

Ронни О'Салливан объяснил, почему не хочет, чтобы его дети стали снукеристами
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Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан рассказал, почему не желает, чтобы его дети повторили путь отца. У 46-летнего О'Салливана есть две дочери и сын.

«Находиться в зале для снукера, тёмной комнате, играть, как большинство снукеристов, по пять-шесть часов в день… Они не разговаривают, не общаются, ведут одинокую жизнь в туре. Я хочу, чтобы мои дети были общительными. Я хочу, чтобы они были на свежем воздухе. Я хочу, чтобы у них была хорошая жизнь.

Это тяжёлый вид спорта. Многие снукеристы довольно замкнуты, потому что большую часть времени ведут себя тихо. Это довольно сложный вид спорта, где приходится подавлять многие эмоции. Я просто не хотел бы, чтобы мой ребёнок жил такой жизнью. Я бы хотел, чтобы они были творческими, самовыражались, работали в среде, где их окружают блестящие люди, которые вдохновляют их. Я просто не вижу такой энергии в мире снукера», — приводит слова Ронни Eurosport.

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