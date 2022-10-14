Ронни О'Салливан объяснил, почему не хочет, чтобы его дети стали снукеристами

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан рассказал, почему не желает, чтобы его дети повторили путь отца. У 46-летнего О'Салливана есть две дочери и сын.
«Находиться в зале для снукера, тёмной комнате, играть, как большинство снукеристов, по пять-шесть часов в день… Они не разговаривают, не общаются, ведут одинокую жизнь в туре. Я хочу, чтобы мои дети были общительными. Я хочу, чтобы они были на свежем воздухе. Я хочу, чтобы у них была хорошая жизнь.
Это тяжёлый вид спорта. Многие снукеристы довольно замкнуты, потому что большую часть времени ведут себя тихо. Это довольно сложный вид спорта, где приходится подавлять многие эмоции. Я просто не хотел бы, чтобы мой ребёнок жил такой жизнью. Я бы хотел, чтобы они были творческими, самовыражались, работали в среде, где их окружают блестящие люди, которые вдохновляют их. Я просто не вижу такой энергии в мире снукера», — приводит слова Ронни Eurosport.
Главные звёзды снукера – кто они?
- 14 октября 2022
-
09:01
-
08:42
-
08:30
-
00:17
- 13 октября 2022
-
23:26
-
23:21
-
23:14
-
20:07
-
19:40
-
19:22
-
18:47
-
18:13
-
17:36
-
14:57
-
14:09
-
13:43
-
13:23
-
12:52
-
09:56
-
09:33
-
00:08
- 12 октября 2022
-
23:25
-
22:16
-
21:32
-
20:03
-
17:58
-
17:33
-
15:46
-
15:33
-
14:46
-
13:46
-
13:02
-
12:12
-
11:55
-
11:31