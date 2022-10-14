Ронни О'Салливан выступил с претензией в адрес World Snooker
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Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан раскритиковал World Snooker. По мнению О'Салливана, в организации в первую очередь заботятся о деньгах и только потом — о спорте и самих снукеристах.
«Я вот только что признал, что изменений нет. Единственное изменение, которое произойдёт, — это если кто-то в World Snooker решит, что, по его мнению, нужно сделать то или иное.
Игроков на самом деле не слушают. Они второстепенны: сперва бизнес, затем игроки в снукер. Получается, нет смысла стараться заполучить право голоса в снукере для игроков. Мне лучше просто заниматься своими делами, получать удовольствие от того, что есть, и держать рот на замке», — приводит слова Ронни Eurosport.
Главные звёзды снукера – кто они?
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