Нил Робертсон назвал «Федерера, Надаля и Джоковича» снукера

Чемпион мира 2010 года по снукеру Нил Робертсон рассказал, кого считает лучшими игроками в истории этого вида спорта. Он назвал Ронни О'Салливана, Джона Хиггинса и Марка Уильямса, на счету которых семь, четыре и три победы на чемпионатах мира соответственно. Он сравнил их со знаменитыми теннисистами Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, которые в общей сложности завоевали 63 титула на турнирах «Большого шлема».

«Мне очень повезло, что такие люди, как Ронни и Джон, до сих пор играют, причём играют потрясающе. Это очень похоже на теннис. Я знаю, что Федерер ушёл, но Ронни, Джон и Марк Уильямс напоминают то, что в теннисе есть противостояние Федерера, Надаля и Джоковича», — приводит слова Робертсона Eurosport.

Главные звёзды снукера – кто они?