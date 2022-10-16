Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Московский ЦСКА стал победителем Международного кубка по пляжному футболу

Московский ЦСКА стал победителем Международного кубка по пляжному футболу
Комментарии

16 октября завершился четвёртый игровой день Московского международного кубка по пляжному футболу. Турнир проходил в Москве с 13 по 16 октября.

Победителем турнира стал московский ЦСКА, обыграв в финале «Локомотив». Отметим, что в финальном матче игрок армейцев Евгений Новиков отменился хет-триком. Бронзовым призёром соревнования стал «Спартак», который, в свою очередь, обыграл белорусский клуб ЦОР-Masita.

Москва. Пляжный футбол. Московский международный кубок

Финал
«Локомотив» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 6:7 (1:2, 1:1, 4:4)

Матч за 3-е место
«Спартак» (Москва) – ЦОР-Masita (Беларусь) – 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)

Матч за 5-е место
«Шахин Хазар» (Иран) – «Могхавемат Гользапуш» (Иран) – 7:6 (3:5, 1:1, 3:0)

Матч за 7-е место
«Арман» (Казахстан) – «Мучча Бойз» (Сейшельские острова) – 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022