Московский ЦСКА стал победителем Международного кубка по пляжному футболу

16 октября завершился четвёртый игровой день Московского международного кубка по пляжному футболу. Турнир проходил в Москве с 13 по 16 октября.

Победителем турнира стал московский ЦСКА, обыграв в финале «Локомотив». Отметим, что в финальном матче игрок армейцев Евгений Новиков отменился хет-триком. Бронзовым призёром соревнования стал «Спартак», который, в свою очередь, обыграл белорусский клуб ЦОР-Masita.

Москва. Пляжный футбол. Московский международный кубок



Финал

«Локомотив» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 6:7 (1:2, 1:1, 4:4)



Матч за 3-е место

«Спартак» (Москва) – ЦОР-Masita (Беларусь) – 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)



Матч за 5-е место

«Шахин Хазар» (Иран) – «Могхавемат Гользапуш» (Иран) – 7:6 (3:5, 1:1, 3:0)



Матч за 7-е место

«Арман» (Казахстан) – «Мучча Бойз» (Сейшельские острова) – 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)