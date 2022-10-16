Московский ЦСКА стал победителем Международного кубка по пляжному футболу

16 октября завершился четвёртый игровой день Московского международного кубка по пляжному футболу. Турнир проходил в Москве с 13 по 16 октября.
Победителем турнира стал московский ЦСКА, обыграв в финале «Локомотив». Отметим, что в финальном матче игрок армейцев Евгений Новиков отменился хет-триком. Бронзовым призёром соревнования стал «Спартак», который, в свою очередь, обыграл белорусский клуб ЦОР-Masita.
Москва. Пляжный футбол. Московский международный кубок
Финал
«Локомотив» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 6:7 (1:2, 1:1, 4:4)
Матч за 3-е место
«Спартак» (Москва) – ЦОР-Masita (Беларусь) – 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
Матч за 5-е место
«Шахин Хазар» (Иран) – «Могхавемат Гользапуш» (Иран) – 7:6 (3:5, 1:1, 3:0)
Матч за 7-е место
«Арман» (Казахстан) – «Мучча Бойз» (Сейшельские острова) – 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)
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