Дмитрий Губерниев отреагировал на фотографии Юлии Ефимовой в купальнике на берегу океана

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев написал комментарий под постом в социальных сетях, который опубликовала шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова. Ранее она выложила солнечные фотографии в жёлтом купальнике на берегу океана на Гавайских островах.
«О да, да, да! О да!» — написал Губерниев в комментариях.
Фото: из личного архива юлии ефимовой
Фото: из личного архива юлии ефимовой
30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15). Сейчас спортсменка проживает в США.
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