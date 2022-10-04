В синхронном плавании на Олимпиады пустили мужчин. Для России это круто, нечего и спорить

Всё дело в том, что именно российский синхронист – лучший в мире.

В синхронном плавании – революция. Ожидаемая, но всё же. С 1 января 2023 года в групповых упражнениях смогут выступать мужчины. В заявку в группу могут быть включены два синхрониста, но это не обязательное условие.

Это означает, что уже в Париже в 2024-м впервые в истории синхронного плавания на Олимпиаде могут выступить мужчины. Для России это круто. Конечно, с оговоркой, если нашу страну допустят до Олимпийских игр.

Но давайте только про спорт. Причём про спорт, который изначально был мужским, но постепенно трансформировался в женский, и сочетание слов «мужчины» и «синхронное плавание» долгое время вызывало неоднозначные эмоции. В балете мужчины танцуют, в фигурном катании выступают – и такой резкой реакции это не вызывает. Женщины тягают штангу и лупят друг друга в ММА и боксе – на такое тоже смотреть так себе. Но любители есть.

Разве можно сказать, что синхронное плавание – не спорт? Тяжелейший спорт, в котором сложнейшие элементы под водой делаются на длительной задержке дыхания и с огромной скоростью. Бывают и несчастные случаи, когда спортсменки под водой теряют сознание. Ну и про 8-10-часовые тренировки российских спортсменок, стремящихся к золоту, даже говорить нечего.

Олеся Платонова и Александр Мальцев Фото: РИА Новости

Просто все привыкли, что в синхронном плавании выступают только женщины. Но ведь именно в России мужское синхронное плавание развивается самыми быстрыми темпами. Неслучайно в нашей стране в мастера высочайшего уровня вырос Александр Мальцев, единственный российский чемпион мира. Причём многократный и выступавший с разными партнёршами.

Именно в России смешанные дуэты в синхронном плавании впервые выступили на чемпионате мира. Было это в Казани в 2015-м. С тех пор на каждом чемпионате мира российская микст-пара обязательно брала золото. За исключением 2022-го, но в Будапешт спортсменов из России просто не пустили.

Пока условие наличия в группе мужчин не является обязательным, но поменяться всё может в любой момент. И нужно только радоваться, что у России есть спортсмен, который всегда может встать в группу и усложнить программу. Хотя, казалось бы, куда ещё сложнее?

На Играх Дружбы в Казани, которые прошли для российских мастеров водных видов вместо чемпионата мира, мало кто обратил внимание на такой факт: микст-дуэт в составе Александра Мальцева и Олеси Платоновой набрал всего на 0,2333 балла меньше, чем дуэт в составе гениальных Варвары Субботиной и Светланы Колесниченко. Раньше представить себе такие оценки для микста было просто невозможно.

Олеся Платонова и Александр Мальцев Фото: РИА Новости

«У нас много детей, которые занимаются синхронным плаванием, уровень конкуренции очень высокий среди мальчиков, у них огромный потенциал. Они гораздо круче, чем дуэты только из девочек.

В микст-дуэте мы пытаемся показать взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Это главное отличие от женского синхронного плавания. В женских дуэтах образы ограниченные и заезженные. А когда использовали мужской образ – танго на воде, например – это вызывало вопросы. Наш вид спорта – образный, мужчине и женщине воплотить это гораздо проще», – сказал недавно Мальцев в эфире радио «Маяк».

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Кстати, у России есть ещё два спортсмена, каждый из которых уже достойно выступает на взрослом уровне. Оба пришли в синхронное плавание из плавания классического. Это Михаил Васильев, чемпион мира среди юниоров, и Артур Коршунов.

Но и Мальцеву всего 27, и ради олимпийской мечты он вполне может задержаться в спорте не только до Парижа-2024, но и до Лос-Анджелеса-2028. Так что если смотреть только на медальные перспективы, а не кривить губы от того, что синхронное плавание стало похоже на фигурное катание, Россия подготовлена к нововведениям лучше любой другой страны мира.