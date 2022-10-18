Самая сексуальная спортсменка мира раскрыла секрет своего успеха

29-летняя американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой сексуальной женщиной мира, раскрыла секрет своего успеха в социальных сетях.
Недавно Спиранак стала самой популярной из представителей гольфа в одной из соцсетей, опередив Рори Макилроя из Северной Ирландии и американца Тайгера Вудса. Узнав об этой статистике, Пейдж опубликовал пост в «Твиттере».
«Всё просто. Мужчины любят гольф и женскую грудь», — написала Спиранак.
Напомним, Макилрой возглавлял мировой рейтинг суммарно на протяжении 106 недель и выиграл четыре мейджора, Вудс — 15-кратный победитель мейджоров. Спиранак за всю карьеру одержала одну победу в Cactus Tour в мае 2016 года. В соцсетях она публикует советы и обучающие материалы по гольфу в одежде, малопригодной для Кубка Райдера. При этом у Пейдж 3,6 млн подписчиков, у Вудса – ровно 3 млн, а у Макилроя – 2,3 млн.
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