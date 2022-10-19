Олимпийский комитет Шри-Ланки предложил снять санкции с российских спортсменов

Генеральный секретарь НОК Шри-Ланки Максвелл да Сильва предложил внести поправки в Олимпийскую хартию для укрепления единства всего олимпийского движения во время своего выступления на генеральной ассамблее ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле, на которой присутствует и делегация ОКР во главе со Станиславом Поздняковым.
Кроме того, он заявил, что с российских и белорусских спортсменов необходимо снять все санкции и допустить к участию в международных соревнованиях.
Напомним, сейчас российские спортсмены согласно рекомендациям МОК не могут участвовать в международных соревнованиях. В отдельных видах спорта россияне могут соревноваться в качестве нейтральных атлетов.
Ранее глава МОК Томас Бах заявил о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.
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