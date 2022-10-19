Вячеслав Фетисов высказался о заявлении МОК по санкциям в адрес российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из России и Беларуси, введённых после начала конфликта на Украине.
«Мне много чего непонятно. Во-первых, основания, по которым это всё происходит. Юридических оснований для таких решений нет. Надо добиваться решений, которые будут понятны.
Для примера: пусть Бах разъяснит статус олимпийского чемпиона, который сейчас на заднице, ничего не делает. Пусть разъяснит, почему олимпийский чемпион не имеет особого статуса. Иначе в этом олимпизме вообще смысла никакого нет. Есть молодёжь, которая мечтала всю жизнь, за которую сейчас очень обидно, есть статусные люди.
Томас Бах, Себастьян Коу, который сейчас активничает, — они участвовали в Олимпиаде в Москве, стали олимпийскими чемпионами — они же не подвергают сомнениям свой статус. Западные страны в своё время отказались, а они приехали и стали олимпийскими чемпионами. Была бы у них другая возможность стать ими? Не знаю. Был бы Бах президентом МОК, если бы он не стал олимпийским чемпионом? Тоже непонятно», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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