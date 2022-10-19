Отца волейболистки, выступившей против трансгендера в раздевалке, лишили права тренировать

Трэвиса Аллена, отца юной американской волейболистки Блейк Аллен, лишили права тренировать в женской школе Вермонта (США) за «неправильное отношение к студенту-трансгендеру».

Скандал разгорелся после того, как трансгендерный спортсмен зашёл в женскую раздевалку и смотрел на девушек, пока они переодевались. Девушки чувствовали себя неловко и просили его уйти, но он не сразу сделал это.

Узнав об инциденте, отец одной из девушек, Трэвис Аллен, оставил сообщения в соцсетях о том, что права его дочери были нарушены. При этом он использовал в отношении трансгендера местоимения мужского рода.

Аллен согласился удалить свои сообщения и больше не использовать местоимения мужского рода в отношении обучающихся в школе трансгендеров. Однако от него также потребовали принести публичные извинения, чего он не стал делать.



«Принеся публичные извинения, я мог сохранить свою должность и продолжать тренировать в школе. Я подумал: «Если скажу, что извиняюсь, смогу тренировать свою младшую дочь до конца сезона, но при этом причиню боль другой своей дочери, потому что не отстаиваю то, во что мы верим». Наша семья в значительной степени плывёт по течению. Но на этот раз мы не смогли этого сделать», — приводит слова Аллена Daily Signal.

У Аллена четверо детей, и последние 12 лет он работал тренером в этой школе.