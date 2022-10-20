Ронни О'Салливан: снукер не является главным приоритетом

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан высказался о поражении от соотечественника Дэвида Грэйса в 1/32 финала турнира Northern Ireland Open 2022.

«Он заслужил свою победу, он играл фантастически хорошо. Боги снукера сегодня добились правильного результата.



Я больше не анализирую свои матчи. Потерпел поражение, так что теперь могу немного поработать экспертом. Могу сосредоточиться на написании нескольких глав в своей книге, а могу попробовать и немного потренироваться. Думаю, что тренировочные столы сейчас стали посвободнее, поэтому буду наслаждаться следующими несколькими днями этого турнира и немного отдохну.

Ещё одна автобиография? Не могу сказать, что это такое, об этом хотят объявить. Я просто занят в данный момент, и снукер не является главным приоритетом. Нужно найти время, чтобы всё уладить, чтобы, если что-то пойдёт не так, было что-то ещё, на что можно опереться.

Я просто наслаждаюсь своей жизнью. В некотором смысле поражение даже хорошо для меня, потому что позволяет мне побыть экспертом. Если бы пришлось выбирать, сделал бы именно этот выбор. Так я могу делать то, что мне действительно нравится делать. Могу поработать над своей книгой сегодня вечером, что отнимает много времени, но это приятно. На данном этапе жизни хочется немного разнообразия. Слишком много снукера делает тебя не слишком счастливым», — приводит слова О'Салливана Eurosport.