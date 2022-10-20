Ниманн подал в суд на Карлсена и требует не менее $ 100 млн за ущерб репутации

Американский шахматист Ханс Ниманн направил в суд жалобу на действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, который обвинил его в мошенничестве. Ниманн опубликовал в «Твиттере» исковое заявление. На 44 страницах подробно описываются все события скандала, начавшегося в сентябре 2022 года, когда Ниманн обыграл Карлсена на турнире в Сент-Луисе, а также выдвигаются требования американца.
Исковое заявление подано в окружной суд штата Миссури. В качестве ответчиков указаны Карлсен и его компания Play Magnus Group, сайт Chess.com и его глава Дэнни Ренш, а также американский шахматист Хикару Накамура, который обвинял Ниманна в читерстве.
За «разрушительный ущерб, нанесённый ответчиками его репутации, карьере и жизни вопиющей клеветой на него и незаконным сговором о включении его в «чёрный список» профессии, которой он посвятил свою жизнь», 19-летний шахматист требует компенсации в размере не менее $ 100 млн.
- 20 октября 2022
-
23:30
-
23:07
-
21:33
-
21:12
-
18:54
-
16:35
-
13:38
-
13:29
-
12:44
-
11:53
-
11:44
-
10:42
-
09:19
-
08:55
-
08:11
-
00:21
- 19 октября 2022
-
23:58
-
22:57
-
21:48
-
21:07
-
19:54
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
14:40
-
14:36
-
14:10
-
13:01
-
12:41
-
12:07
-
11:01
-
10:25
-
09:33
-
09:21
-
09:09