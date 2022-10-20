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Ниманн подал в суд на Карлсена и требует не менее $ 100 млн за ущерб репутации

Ниманн подал в суд на Карлсена и требует не менее $ 100 млн за ущерб репутации
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Американский шахматист Ханс Ниманн направил в суд жалобу на действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, который обвинил его в мошенничестве. Ниманн опубликовал в «Твиттере» исковое заявление. На 44 страницах подробно описываются все события скандала, начавшегося в сентябре 2022 года, когда Ниманн обыграл Карлсена на турнире в Сент-Луисе, а также выдвигаются требования американца.

Исковое заявление подано в окружной суд штата Миссури. В качестве ответчиков указаны Карлсен и его компания Play Magnus Group, сайт Chess.com и его глава Дэнни Ренш, а также американский шахматист Хикару Накамура, который обвинял Ниманна в читерстве.

За «разрушительный ущерб, нанесённый ответчиками его репутации, карьере и жизни вопиющей клеветой на него и незаконным сговором о включении его в «чёрный список» профессии, которой он посвятил свою жизнь», 19-летний шахматист требует компенсации в размере не менее $ 100 млн.

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