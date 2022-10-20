Обвиняемый в жульничестве американец сам стал жертвой – соперник в буквальном смысле обезглавил его короля.

«Зачем ты это сделал?!» В шахматах невероятный скандал с участием Ханса Ниманна. Видео

В Сент-Луисе завершился чемпионат США по шахматам, который ознаменовался громким скандалом. Одним из действующих персонажей этого скандала вновь стал Ханс Ниманн – самый обсуждаемый шахматист мира, который пострадал от действий соперника. Сэм Севян во время партии вышел из себя, схватил чужого короля и сломал ему корону. Это невероятный случай!

Удивительно, но партия всё-таки была продолжена.

Скандальная встреча была сыграна в предпоследнем туре. К ней соперники подошли в разном статусе – Севян ещё претендовал на победу в турнире в случае выигрыша у Ниманна, а Ханс, потерявший шансы на первое место, был на серии из двух побед.

Соперники бились на равных и доигрались до ладейного эндшпиля. И тут нервы у игравшего белыми Севяна не выдержали. Он просто схватил короля чёрных, стал вертеть его в руках и отломал корону.

«Зачем ты это сделал?!» — задал резонный вопрос Ниманн.

Действительно, зачем? Ведь это грубейшее нарушение правил, да ещё и во время хода соперника, то есть время шло на часах Ханса. Севян ответил агрессивно, предложив оппоненту выйти и разобраться во всём на улице. Ещё бы чуть-чуть — и повторилась бы знаменитая сцена из «Джентльменов удачи».

Ниманн вновь повторил вопрос и добавил «мне наплевать», когда соперник что-то буркнул, после чего Севян пренебрежительно поставил фигуру на доску, но не на то поле, где стоял чёрный король. Вызванный арбитр восстановил положение фигур, вернул Ниманну время на часах, и партия была продолжена.

Сэм Севян и Ханс Ниманн после скандальной партии Фото: Crystal Fuller/chessbase.in

Хотя по правилам Севян мог быть дисквалифицирован.

Читаем пункт 11.1: «Игроки не должны совершать действий, которые могут нанести вред репутации игры в шахматы». Пункт 11.5: «Запрещено отвлекать или раздражать соперника каким-либо образом».

Партия продолжилась благодаря терпению и выдержке Ниманна, который проводил чемпионат США под жутким давлением из-за обвинений в жульничестве. Ханс довёл партию до красивой победы, использовав единственную ошибку соперника. В итоге Ниманн поделил на турнире пятое место, хотя в середине чемпионата после серии из трёх поражений был предпоследним.

Более того, Ханс после окончания партии сказал, что не хотел бы придавать случившемуся какого-то значения, объяснив всё недоразумением. Для 19-летнего шахматиста он проявил невероятную мудрость.

В шахматном мире поступок Севяна многие осудили, заявив, что это абсолютное неуважение и к самой игре, и к сопернику, и что за такое нужно дисквалифицировать. Но ставший двукратным чемпионом США Фабиано Каруана не удержался от колкости в адрес Ниманна: «Неуважение достигло своего пика. Сэм обезглавил короля Ханса».

В ответ на этот твит подписчики предложили Каруане завязать с шахматами, поскольку на свой прежний уровень игры он уже никогда не выйдет, а сосредоточиться вместо этого на комментировании партий.

После чемпионата США организаторы крупнейших турниров просто обязаны давать Ниманну персональное приглашение. Только благодаря ему заштатный в целом турнир засверкал новыми красками. Ханс притягивает к себе скандалы, а это лишь усиливает интерес. Что касается обвинений в жульничестве – пока никто ничего не доказал.