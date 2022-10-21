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«Нас просто прорвало». Член паралимпийской сборной России – о видео с гимном из Пекина

«Нас просто прорвало». Член паралимпийской сборной России – о видео с гимном из Пекина
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Член паралимпийской сборной России, лыжница Акжана Абдикаримова рассказала, как появилось видео, на котором спортсмены национальной команды хором поют гимн.

«Мы узнали о нашем отстранении из новостей. Потом в тех же новостях увидели себя на видео, поющих гимн (улыбается).

Парень из нашей команды включил на колонке гимн, а мы повыползали из своих комнат, зарёванные, и просто пели. Это была какая-то разрядка. Нам шесть лет доказывали, что мы никто, что мы без роду и племени, что ни флага, ни гимна у нас нет. А тут просто прорвало. Поставили мелодию на повтор и пели-пели-пели. Это была какая-то наша терапия. Это ни в коем случае не было актом протеста. Мы просто находили в этом себя, потому что в последние годы мы просто потерялись», — сказала Абдикаримова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Шитихиным и Михаилом Чесалиным.

Полностью интервью читайте здесь:

«Нам шесть лет доказывали, что мы никто». Откровения звезды паралимпийского спорта России «Нам шесть лет доказывали, что мы никто». Откровения звезды паралимпийского спорта России
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