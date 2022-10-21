Откровенные фото женской сборной школы по волейболу попали в сеть. Полиция расследует дело

Женская сборная школы по волейболу в США заявила в полицию после того, как их частные снимки попали в социальные сети. На фотографиях полуобнажённые девушки празднуют в раздевалке победу в национальном турнире.

В заявлении школы указано, что полиция «расследует несколько преступлений, включая обмен конфиденциальными фотографиями без согласия». Сообщается, что «несанкционированный обмен данными является значительным и неправомерным вторжением в частную жизнь спортсменов, включая потенциальные нарушения университетской политики и уголовных законов».

Представитель полиции Висконсина Марк Ловикотт подтвердил, что ход расследования не предаётся огласке. Отмечается, что в отношении волейболисток не выдвинуто никаких обвинений.



«Нашим главным приоритетом является поддержка наших спортсменов, и мы предоставляем им соответствующие услуги и ресурсы», — заявил Ловикотт.