Откровенные фото женской сборной школы по волейболу попали в сеть. Полиция расследует дело

Женская сборная школы по волейболу в США заявила в полицию после того, как их частные снимки попали в социальные сети. На фотографиях полуобнажённые девушки празднуют в раздевалке победу в национальном турнире.
В заявлении школы указано, что полиция «расследует несколько преступлений, включая обмен конфиденциальными фотографиями без согласия». Сообщается, что «несанкционированный обмен данными является значительным и неправомерным вторжением в частную жизнь спортсменов, включая потенциальные нарушения университетской политики и уголовных законов».
Представитель полиции Висконсина Марк Ловикотт подтвердил, что ход расследования не предаётся огласке. Отмечается, что в отношении волейболисток не выдвинуто никаких обвинений.
«Нашим главным приоритетом является поддержка наших спортсменов, и мы предоставляем им соответствующие услуги и ресурсы», — заявил Ловикотт.
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