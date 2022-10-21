ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» и стал единоличным лидером женского ЧР по гандболу

Завершились матчи игрового дня в женской гандбольной Суперлиге. В центральной встрече ЦСКА на своей площадке обыграл «Ростов-Дон» со счётом 32:27. Самым результативным игроком матча стала Екатерина Ильина из армейского клуба, забившая восемь мячей. Семь раз отличилась Антонина Скоробогатченко. В составе «Ростов-Дона» по шесть голов забили Анна Сень и Милана Таженова.

ЦСКА стал единоличным лидером соревнований, будучи единственной командой, выигравшей все семь матчей. У занимающей второе место «Звезды» также семь побед, но есть одно поражение. По шесть побед у «Лады» и «Ростов-Дона».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

«Феникс» (Китай) – «Ставрополье» — 27:23 (16:11).

АГУ-«Адыиф» (Майкоп) – «Кубань» (Краснодар) – 20:40 (8:20).

«Звезда» (Звенигород) – «Лада» (Тольятти) – 31:34 (15:18).

«Балтийская заря» (Ленинградская область) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 25:32 (11:17).

ЦСКА (Москва) – «Ростов-Дон» — 32:27 (13:10).

«Луч» (Москва) – «Университет» (Ижевск) – 27:32 (15:17).