Определились полуфинальные пары турнира по снукеру Northern Ireland Open 2022

По итогам прошедших матчей 1/4 финала Открытого чемпионата Северной Ирландии – 2022 определились обе пары полуфиналистов. Встречи пройдут в субботу, 22 октября.

Марк Аллен (10-й номер рейтинга) – Нил Робертсон (3-й номер рейтинга).

(10-й номер рейтинга) – (3-й номер рейтинга). Юэлун Чжоу (23-й номер рейтинга) – Энтони Макгилл (20-й номер рейтинга).

Напомним, ранее семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан не сумел выйти в 1/16 финала турнира, неожиданно уступив соотечественнику Дэвиду Грэйсу.

Турнир Northern Ireland Open 2022 проходит 16 по 23 октября. Общий призовой фонд турнира составляет € 489 тыс. Победитель получит € 91 тыс.

Действующим чемпионом турнира Northern Ireland Open является Марк Аллен, который в финальном матче прошлого года одержал победу над Джоном Хиггинсом.