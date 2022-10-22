Определились полуфинальные пары турнира по снукеру Northern Ireland Open 2022
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По итогам прошедших матчей 1/4 финала Открытого чемпионата Северной Ирландии – 2022 определились обе пары полуфиналистов. Встречи пройдут в субботу, 22 октября.
- Марк Аллен (10-й номер рейтинга) – Нил Робертсон (3-й номер рейтинга).
- Юэлун Чжоу (23-й номер рейтинга) – Энтони Макгилл (20-й номер рейтинга).
Напомним, ранее семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан не сумел выйти в 1/16 финала турнира, неожиданно уступив соотечественнику Дэвиду Грэйсу.
Турнир Northern Ireland Open 2022 проходит 16 по 23 октября. Общий призовой фонд турнира составляет € 489 тыс. Победитель получит € 91 тыс.
Действующим чемпионом турнира Northern Ireland Open является Марк Аллен, который в финальном матче прошлого года одержал победу над Джоном Хиггинсом.
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