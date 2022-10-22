Волейболисты «Факела» обыграли «Газпром-Югру» и вышли в лидеры Суперлиги
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Матчем «Факел» — «Газпром-Югра» стартовал 5-й тур предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги. Команда из Нового Уренгоя одержала победу со счётом 3:0 (25:17, 28:26, 25:23).
Самым результативным игроком матча стал Станислав Динейкин, принёсший «Факелу» 14 очков. У «Газпрома-Югры» 13 очков на счету Дмитрия Макаренко.
«Факел» одержал пятую победу подряд и единолично возглавил турнирную таблицу Суперлиги. Также без поражений идут санкт-петербургский «Зенит» и «Динамо-ЛО», которые проведут свои матчи 5-го тура в понедельник, 24 октября.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 5-й тур
«Факел» (Новый Уренгой) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:17, 28:26, 25:23).
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