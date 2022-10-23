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Определились финалисты престижного турнира по снукеру Northern Ireland Open – 2022

Определились финалисты престижного турнира по снукеру Northern Ireland Open – 2022
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Определились финалисты снукерного турнира Northern Ireland Open – 2022. Соревнования проходят в Белфасте с 16 по 23 октября. Общий призовой фонд турнира составил € 489 тыс. Победитель получит € 91 тыс.

За престижный титул сразятся действующий чемпион Марк Аллен (10-й номер рейтинга) и Юэлун Чжоу (23-й номер рейтинга). Их встреча пройдёт сегодня, 23 октября, и начнётся в 15:00 мск.

Аллен в полуфинальной встрече обыграл Нила Робертсона (3-й номер рейтинга) со счётом 6:2, а Чжоу справился с Энтони Макгиллом (20-й номер рейтинга) — 6:4.

Напомним, в финальном матче прошлого года Аллен одержал победу над Джоном Хиггинсом со счётом 9:8. До 2021 года Northern Ireland Open три раза подряд выигрывал Джадд Трамп.

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