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Дисквалифицированный Стивен Ли хочет вернуться в снукер — он был отстранён на 12 лет за договорные матчи

«Пусть его накажут пожизненно». История главного злодея мирового снукера
Татьяна Постникова
Стивен Ли хочет вернуться в снукер
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Когда-то англичанин Стивен Ли радовал болельщиков уникальным стилем, а потом попался на договорных матчах.

Стивен Ли – это, пожалуй, главный злодей мирового снукера. В 2012 году вокруг англичанина разразился крупный скандал, который привёл к его дисквалификации на долгие 12 лет. Совсем недавно игрок «отпраздновал» десятилетний юбилей своего отстранения и, к удивлению поклонников игры, заявил, что готов возобновить карьеру через два года.

Что же натворил Стивен, что его отстранили так надолго?

Выпускник «класса 1992 года»

Стивен Ли – один из так называемых выпускников «класса 1992 года», в который входят титулованные Ронни О’Салливан, Джон Хиггинс и Марк Уильямс. Правда, карьера Ли развивалась не столь стремительно. Однако в первом же сезоне в статусе профессионала англичанин установил рекорд, который не побит до сих пор, – он одержал 33 победы подряд в квалификационных турнирах. Лишь к сезону-1996/1997 Ли вошёл в топ-16 игроков мира.

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Первый крупный турнир Стивен выиграл в 1998 году, победив в финале Гран-при Марко Фу (9:2). Всего на счету англичанина пять побед в рейтинговых турнирах: он также был первым на Кубке LG (2001), Открытом чемпионате Шотландии (2002), Открытом чемпионате Уэльса (2006) и Финале Players Tour (2012).

Стивен играл не слишком стабильно: он то показывал выдающиеся результаты, поднимаясь на пятую строчку мирового рейтинга, то вылетал из топ-16 снукеристов мира. Несмотря на это, многие комментаторы и соперники восхищались его игрой. У Ли был особый и неповторимый стиль. Многие даже называли его движение кием одним из самых естественных в истории снукера. Тем не менее в 2012 году Стивен попал в скандальную историю, которая, по сути, перечеркнула всю его профессиональную карьеру.

Стивен Ли

Стивен Ли

Фото: Michael Regan/Getty Images

«Не думаю, что снукер многое потеряет без него»

Впервые Ли заподозрили в участии в договорных матчах ещё в 2010 году, в связи со странными ставками на его матче на чемпионате Великобритании. Однако после непродолжительного разбирательства обвинения были сняты.

А 11 октября 2012 года Стивен точно принимал участие в странном матче Премьер-лиги. Тогда Ли проиграл Джону Хиггинсу со счётом 2:4, хотя вёл 2:1. Это вызвало подозрения у коллег, в том числе у Джадда Трампа, который прямо сказал о своих сомнениях. И на следующий день, когда Стивен отмечал свой день рождения, Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) отстранила Ли до окончания расследования, так как получила сведения от разных букмекерских контор о странных ставках. Англичанин подал апелляцию на это решение, но она была отклонена.

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В 2013 году WPBSA выдвинула против Ли обвинения в участии в семи договорных матчах в период с 2008 по 2009 год. По ходу расследования, длившегося несколько месяцев, нечестными были признаны три матча Malta Cup 2008 (ставки принимались на поражение с точным счётом), два матча Открытого чемпионата Великобритании 2008 (там Стивен хоть и выиграл две встречи, но в обоих проиграл первые фреймы, на что и делались ставки), матч China Open 2009 (ставки делались на поражение) и матч чемпионата мира (ставки принимались на поражение с точным счётом). Что интересно, в число подозрительных игр не попала встреча в Премьер-лиге с Хиггинсом.

Изначально предполагалось, что Стивена могут пожизненно отстранить от турниров по снукеру. Однако в итоге срок дисквалификации изменили на 12 лет, которые должны отсчитываться от 12 октября 2012 года. Также снукерист должен был выплатить £ 40 тыс. судебных издержек.

Стивен Ли хочет вернуться в снукер

Стивен Ли хочет вернуться в снукер

Фото: Christopher Lee/Getty Images

«Пусть его накажут пожизненно. Не думаю, что снукер многое потеряет от этого», – сказал тогда известный игрок Нил Робертсон.

Сам Ли всё время опровергал свою вину, однако его показания были признаны «ненадёжными» и даже не стали вноситься в дело. Стивен не согласился с вынесенным приговором и подал апелляцию, которая была отклонена. В результате выплаты возросли с £ 40 тыс. до £ 125 тыс.

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«Я рад, что мне вновь разрешат играть»

В 2014 году Ли был исключён из мирового тура и рейтинга, а результаты всех договорных матчей были пересмотрены. За время отстранения Стивен ещё дважды был замешан в незаконных делах, связанных со снукером. В 2014 году он был признан виновным в мошенничестве и оштрафован на £ 110 тыс. Дело в том, что игрок обманул одного из своих фанатов, которому якобы продал свой кий. А в 2018 году он был пойман за обучением игре в снукер без специальной лицензии и рабочей визы в Гонконге.

12 октября этого года Ли «отметил» десятилетие своего отстранения. Вопреки всеобщему убеждению о завершении карьеры в момент отстранения, Стивен сообщил, что не исключает своего возвращения на мировую арену.

«Готов ли я возобновить карьеру? Каждый день и минуту у меня могут быть разные ответы, – сказал Ли. – Хотел бы сказать, что нет. Но я знаю, что по-прежнему способен играть на высоком уровне. Посмотрим, что будет через два года. Пока не могу сказать да или нет. Да, я рад, что мне вновь разрешат играть, но я становлюсь старее. Моё зрение становится хуже, а у меня всегда с ним были проблемы. С возрастом уходят сосредоточенность и огонь».

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Конечно, шансы вернуться у Стивена всегда будут. Другой вопрос – на каком уровне он станет играть. Учитывая возраст (дисквалификация истечёт аккурат в 50-летие снукериста) и отсутствие практики с сильными игроками, сомнительно, что Ли сможет блистать так же, как это было раньше.

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Теги Другие Снукер •••

Заглавное фото: Scott Heavey/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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