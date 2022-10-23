Марк Аллен стал победителем престижного турнира по снукеру Northern Ireland Open — 2022

Представитель Северной Ирландии Марк Аллен (10-й номер мирового рейтинга) стал победителем престижного турнира по снукеру Northern Ireland Open – 2022, который проходил в Белфасте с 16 по 23 октября.

В финальном матче Марк Аллен победил 24-летнего китайца Юэлун Чжоу (23-й номер мирового рейтинга) со счётом 9:4. По пути к трофею Аллен обыграл китайца Чен Зифана, англичанина Энди Ли, китайца Сяо Годуна, валлийца Марка Уильямса и австралийца Нила Робертсона.

Общий призовой фонд турнира составил € 489 тыс. Победитель получит € 91 тыс. В финальном матче прошлого года Марк Аллен одержал победу над Джоном Хиггинсом со счётом 9:8. До 2021 года Northern Ireland Open три раза подряд выигрывал Джадд Трамп.