«Когда можешь выбрать, какой цвет хочешь больше». Юлия Ефимова выложила свежее селфи

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка сделала селфи в пёстром платье.
«Когда можешь выбрать, какой цвет хочешь больше», — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива юлии ефимовой
30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
Юлия Ефимова станцевала на концерте группы Swedish House Mafia:
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