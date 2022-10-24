Российскую легкоатлетку Антюх официально лишили золота Олимпиады-2012 из-за допинга

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) аннулировал результат российской легкоатлетки Натальи Антюх на Олимпийских играх – 2012 в Лондоне (Великобритания). Там спортсменка завоевала золотую медаль в беге на 400 м с барьерами.

«После обвинений AIU, основанных на данных базы LIMS, российская спортсменка Антюх дисквалифицирована за использование запрещённого вещества. Результаты легкоатлетки в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года аннулируются», – говорится в пресс-релизе организации.

Ранее Антюх подавала апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить её от спорта на четыре года за применение запрещённых веществ. Дисквалификация действует с 7 апреля 2021 года.