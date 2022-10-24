Американский волейболист Мэттью Андерсон сегодня прилетит в Россию. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Андерсон прилетит в Россию сегодня в полночь рейсом из Турции. О сроках контракта пока не сообщается. Как сообщалось ранее американец подпишет контракт с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«Пока неизвестно в какой он форме — играл в Китае. У него пополнение, родился ребёнок. Встречаем его в Пулково», — сказал источник «Чемпионата».

Андерсон ранее выступал в России. Он играл за казанский «Зенит», в котором провёл восемь сезонов. После этого американец отправился в Италию, где защищал цвета «Модены» и «Перуджи». Андерсон был признан лучшим волейболистом США по итогам 2018 года. Ранее сообщалось, что Андерсон продолжит карьеру в Китае.