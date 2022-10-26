«Иногда русская зима может быть тяжёлой». Американский волейболист — о погоде в России

Лидер сборной США по волейболу Мэттью Андерсон, который перешёл в «Зенит» (Санкт-Петербург), порассуждал на тему погодных условий в России.

«Мы любим сезонность в России. Да, иногда русская зима может быть тяжёлой. Но дома, в Америке, у нас также она есть, как и снег. Это не как в Калифорнии, где солнце каждый день. Так что не думаю, что это будет тяжелее обычного», — сказал Андерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Также Мэттью Андерсон рассказал, почему решил разорвать контракт с китайским клубом, после того как его позвали в Россию.

Полностью интервью с Мэттью Андерсоном читайте здесь: