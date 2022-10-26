«Я должен знать, как победить Россию». Мощное интервью с лидером сборной США по волейболу

Лидер сборной США по волейболу знаменитый Мэттью Андерсон теперь официально в России. И это не миф и не слух. Живую легенду мы лично встретили в аэропорту Пулково – он прилетел ночным рейсом из Турции, чтобы играть в Суперлиге за питерский «Зенит». С собой американец привёз сразу четыре чемодана тёплых вещей. Правда, добавил, что захватил лишь одну куртку и шапку: неужели забыл опыт Казани, где он играл семь лет?

Мэттью Андерсон Фото: пресс-служба ВК «Зенит» Санкт-Петербург

Даже уставший после перелёта Андерсон не отказался от эксклюзивного интервью «Чемпионату». Доигровщик вспомнил, как играл в России, рассказал, чего ждёт от нового вызова в Санкт-Петербурге и о целях на Олимпиаду-2024. А ещё – об отношении к его трансферу в Америке и о планах семьи на переезд.

«Я гулял по Санкт-Петербургу. Очень красивый город»

— Мэттью, вас не было в России три года. С какими чувствами возвращаетесь? Скучали?

— Да, скучал по моим напарникам по команде, с которыми я уже давно знаком. Они же мои отличные друзья. Я играл с ними — с ребятами из Казани — семь лет. Мы стали очень близки, и это важная часть моей жизни. В Казани я получил невероятный опыт, так что рад вернуться и быть частью похожего клуба — только уже из Санкт-Петербурга. И попробовать победить уже здесь.

— Насколько тяжело будет играть против своих же друзей?

— Это будут чувства, подобные тем, что я испытываю, выступая в национальной команде. Я играю за США, они — за Россию. Это будет вызов, потому что они действительно классная команда, но и в то же время весело: я очень хорошо знаю их. Очень рад, что будет очередная возможность сыграть против них.

— После трёхлетнего перерыва что-то вспоминается о россиянах и стране?

— Помню, как мы играли на «СИБУР Арене», кажется, в 2018-м. Здесь мы взяли одно из чемпионств — обыграли питерский «Зенит» в гостях и оформили золото. У меня много воспоминаний об игре здесь, в Санкт-Петербурге. Да, конечно, я не играл за местный, питерский клуб, а выступал за Казань. Но мне нравится возможность играть здесь. Несколько раз я уже гулял по центру города, он очень красивый. Я тут всегда прекрасно проводил время. Уже предвкушаю возможность пожить здесь чуть дольше и увидеть чуть больше.

Мэттью Андерсон Фото: РИА Новости

«Иногда зима в России может быть тяжёлой»

— Пока вы приехали один. Как семья восприняла решение? Волновалась?

— Думаю, везде в мире переживают. Потому что все предположения и заявления — «А что может произойти?» — опасны. Но, опять же, это политика, а в ней я не настолько состоятелен. Это до сих пор остаётся непростым решением — приехать сюда. Всё из-за потенциала будущих обстоятельств. Однако я чувствую уверенность, понимаю, что в клубе позаботятся о моей безопасности и безопасности моей семьи, которая скоро прибудет.

— Они также приедут?

— Мы держим в голове этот вариант. Мой сын сейчас в школе, в Америке, мы пытаемся решить этот момент. Я знаю, что семьи Жени Гребенникова и Майки Кристенсона здесь, в Казани. Это не вопрос, нужно просто подготовить пространство, чтобы жена и дети чувствовали себя комфортно, когда приедут — хотя бы найти жильё.

— Вы на днях опубликовали фото с семьёй. Уже скучаете?

— Скучаю по ним каждый день. И каждый день, что не вижу их, даётся мне очень тяжело. Я люблю детей, жену. Волейбол — моя профессия, но первая и главная задача сейчас — защитить их и сделать всё возможное, чтобы обеспечить им лучшую жизнь. Всё что я делаю — для моей жены и семьи.

— Ранее ваша жена признавалась, что не любит русскую зиму.

— Всё меняется. Мы любим сезонность в России. Да, иногда российская зима может быть тяжёлой. Но дома, в Америке, у нас также она есть, как и снег. Это не как в Калифорнии, где солнце каждый день. Так что не думаю, что для неё это будет тяжелее обычного.

Мэттью Андерсон Фото: Toru Hanai/Getty Images

«В Америке не все понимают моё решение»

— Вы разорвали контракт с китайским «Шанхаем» и подписали с «Зенитом». Что стало определяющим фактором?

— Я не знал, что случится в Китае по ходу сезона, потому что нам не дают всей информации. Так что играть за «Зенит» — отличная возможность. Это поможет мне как игроку, я буду готовиться к окончанию карьеры в будущем. Это отличный шанс выиграть ещё чемпионство и соревноваться на высоком уровне.

— Читали ли вы о своём трансфере в американских газетах?

— В Америке, наверное, ни одного материала про мой трансфер. Волейбол не так популярен. Может быть, если только в каких-то блогах появлялась информация. Но никаких официальных заявлений в прессе я не видел.

— А в блогах какие отзывы?

— Как и везде: одни счастливы, другие разочарованы и не понимают моего решения. Но эти люди — не моя семья и не мои друзья. Они просто говорят, так пусть продолжают говорить.

— Как вы изменились за последние три года как игрок?

— Стал старше как минимум (улыбается). Я не тот тип игрока, который строит свои атаки исключительно на силе, кто может взять матч и игру на себя, как тот же Егор Клюка или Виктор Полетаев. Но я могу дать команде стабильность, приём, подачу, высоту прыжка. Я не наберу 45 очков, но помогу команде быть конкурентоспособной.

Мэттью Андерсон Фото: РИА Новости

«Сезон в России может сделать меня лучше»

— Что вы думаете о своей игре на чемпионате мира в Польше и Словении?

— Мы дважды играли с Польшей у них дома, перед их болельщиками. Это была тяжёлая задача. И мы были очень близки к победе. Если бы только мы имели больше времени до турнира, чтобы собраться вместе! Ведь лето короткое: две недели тренировок до ЧМ, когда мы были вместе, это не так много. Но у нас очень талантливая команда. И Олимпиада в Париже в 2024-м будет моей очередной целью. Постараюсь показать лучшее на что способен. Так что сезон здесь может сделать меня лучше и добавить в мой арсенал ещё больше инструментов, навыков для игры на Олимпиаде.

— О каких навыках речь?

— Думаю, если российская сборная будет на Играх, я должен знать, как победить её, что мне сделать в игре против них в защите.

— На последнем чемпионате мира силы распределились бы иначе, если бы играла Россия?

— Не могу знать. Думаю, да, но не знаю, выиграла бы она. Россия — одна из сильнейших в мире. Очень жаль, что события, которые происходят, оставляют Россию вне соревнований. Однако это не в моей компетенции. Я предпочитаю говорить лишь о волейболе. В России отличная команда. Думаю, через какое-то время они повторят ещё не раз свои успехи. Не хватало ли мне кого? Я скучал там, например, по Максу Михайлову, ведь играл против него с 17 лет.