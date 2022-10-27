Шипулин — о недопуске волейболистов к ОИ: без России любое соревнование неполноценное

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024.

«Конечно, это ожидаемо. В нынешней ситуации должен был быть какой-то «приз» для сборных России – не только по волейболу, но и по всем видам спорта. Очень плохо и печально, потому что без России любое соревнование, в частности про волейбол могу сказать — те соревнования, которые проводятся без России, считаются неполноценными. Даже сами спортсмены, руководители европейских федераций, которых я лично знаю, они внутри все протестуют, они не согласны. Потому что завоёванные медали считаются неполноценными.



Сборная России всегда была лидером в мировом рейтинге, остаётся и будет. А то, что не допустили, останется на их совести – это не по-спортивному. По принципам маразматических решений у этих дедушек, которые правят Европой и миром, имею в виду политиков», – сказал Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.