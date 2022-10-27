«Это что, сюрприз?» Алекно – о недопуске сборных России по волейболу к отбору на Игры-2024

Заслуженный тренер России по волейболу Владимир Алекно прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024. Об этом сообщалось на сайте официальном сайте Международного олимпийского комитета.
«Что нового в этом решении? Это что, сюрприз? Понимания, когда нас вернут на международную арену, нет», – приводит слова Алекно «Матч ТВ».
Владимир Алекно тренировал сборную России в периоды с 2007 по 2008 год, с 2011 по 2012 год, с 2015 по 2016 год. Сборная под его руководством побеждала на Олимпийских играх 2012 года, брала бронзовые медали Олимпиады-2008, серебро чемпионата Европы и золото Кубка мира.
На прошлых Олимпийских играх мужская сборная России в финале проиграла французам, а женская команда в четвертьфинале уступила бразильянкам.
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